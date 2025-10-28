Газпромбанк объявил о запуске грантовой программы для вузов в 2026 году на 150 млн рублей

Газпромбанк анонсировал запуск грантовой программы «От идеи до инноваций», направленной на поддержку технологических проектов университетов. Объем финансирования составит 300 млн руб.: 150 млн руб.— в 2026 году и 150 млн руб.— в 2027 году. Об этом сообщил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс в рамках своего выступления на Большой конференции «Приоритет — технологическое лидерство», которая состоялась 27 октября 2025 года в Москве.

Инициатива призвана ускорить разработку перспективных технологий, созданных в университетах, и способствовать их передаче новой или существующей высокотехнологичной компании. Многоэтапная система грантов обеспечит оперативную проверку продуктовых гипотез и позволит дорастить университетские проекты до стадии привлечения инвестиций и капитализации.

Среди ключевых целей программы — выявление и поддержка технологий с высоким потенциалом коммерциализации, «доращивание» результатов НИОКР до коммерчески жизнеспособных продуктов и услуг, формирование устойчивых партнерств между университетами, академическими институтами и промышленностью, создание продуктовых консорциумов для совместной разработки и внедрения инноваций, развитие лидеров технологических компаний.

«В дополнение к тем инициативам, которые уже реализуются Газпромбанком, мы утвердили грантовую программу, направленную на выявление и поддержку технологий с высоким потенциалом коммерциализации. В 2026 году банк предполагает выделить 150 млн руб. на поддержку проектов, которые находятся в высокой степени готовности в технологическом плане, но требуют доработки для выделения в самостоятельный бизнес. В ближайшее время подать заявки на гранты смогут все университеты—участники федеральных программ “Приоритет-2030” и “Передовые инженерные школы”.

Мы верим, что через 10–15 лет из этих проектов вырастут несколько национальных чемпионов — кооперация участников на всех стадиях неизбежно приведет к результату»,— комментирует заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Получателями грантов станут университеты (участники федеральных программ «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы») и технологические компании, созданные при поддержке этих университетов. Для финансирования могут быть отобраны 10–15 проектов. Максимальный объем гранта для одного проекта составит 15 млн руб.

Грантовая программа обеспечит Газпромбанку как прямые финансовые результаты в виде доли в капитале созданных технологических компаний и лицензионных доходов от интеллектуальной собственности, так и стратегические эффекты в долгосрочном периоде, в том числе установление новых промышленных партнерств, формирование кадрового резерва технологических лидеров и пояса новых технологических компаний, входящих в клиентскую базу банка. Оператором программы выступит ООО «Центр технологического лидерства», созданный Газпромбанком в декабре 2024 года.

«Наша задача — не просто финансировать технологические проекты университетов, а создавать для них “зеленый коридор”: от лабораторной установки до серийного производства. Центр технологического лидерства выступит платформой для интеграции усилий всех участников, фактическим результатом реализации проектов должны стать высокотехнологичные продукты, востребованные рынком»,— отметила генеральный директор Центра технологического лидерства Ирина Жукова.

