Вместо Момотова секретарем пленума Верховного суда избран судья Зателепин

Новым секретарем пленума Верховного суда РФ избран судья Олег Зателепин. Постановление принял пленум под председательством главы суда Игоря Краснова.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Олег Зателепин

Олег Зателепин имеет высший квалификационный класс судьи, доктор юридических наук, профессор. Судья ВС с 2014 года, работает в коллегии по уголовным делам. В конце 2022 года был избран в состав Высшей экзаменационной комиссии, которая принимает экзамен кандидатов на должность судей.

Пост секретаря пленума ВС стала вакантной после ухода в отставку в прошлом месяце Виктора Момотова, занимавшего пост с 2013 года. В отношении господина Момотова Генпрокуратура подала иск об изъятии активов, в том числе, у аффилированных лиц.

