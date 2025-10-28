Вместо Момотова секретарем пленума Верховного суда избран судья Зателепин
Новым секретарем пленума Верховного суда РФ избран судья Олег Зателепин. Постановление принял пленум под председательством главы суда Игоря Краснова.
Олег Зателепин
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Олег Зателепин имеет высший квалификационный класс судьи, доктор юридических наук, профессор. Судья ВС с 2014 года, работает в коллегии по уголовным делам. В конце 2022 года был избран в состав Высшей экзаменационной комиссии, которая принимает экзамен кандидатов на должность судей.
Пост секретаря пленума ВС стала вакантной после ухода в отставку в прошлом месяце Виктора Момотова, занимавшего пост с 2013 года. В отношении господина Момотова Генпрокуратура подала иск об изъятии активов, в том числе, у аффилированных лиц.
