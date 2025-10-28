СКР заинтересовался делом о двойном убийстве в Сургуте

В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства двух человек и покушения на убийство жителей Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает Следком. Дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным управления СКР по ХМАО-Югре, обвинение предъявлено 36-летнему местному жителю. Следствие считает, что 28 сентября пьяный обвиняемый в квартире у соседа поругался с ним и еще двумя гостями — конфликт перерос в драку. Обвиняемый сходил к себе домой, взял два бытовых ножа и вернулся к квартире соседа. Когда дверь открыли, фигурант напал на потерпевших: смертельные раны были нанесены 54-летнему хозяину квартиры и 20-летней жительнице, был серьезно ранен 24-летний гость.

После этого обвиняемый скрылся, но был задержан полицией по горячим следам.

Ирина Пичурина