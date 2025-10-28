Полиция задержала участников ролика с запуском фейерверка на Большой Покровской

Сотрудники полиции установили участников видеоролика, в котором молодые люди запускали фейерверк при движении на автомобиле по пешеходной улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. За рулем автомобиля был 13-летний подросток, сообщили в региональном ГУ МВД.

На запускавшего фейерверк 20-летнего нарушителя составили пять протоколов: по ст. 12.20 (нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки), ч. 1 ст. 12.5 (управление транспортом при наличии неисправностей), ч. 2 ст. 12.2 (управление транспортом без государственного регистрационного знака), ч. 2 ст. 12.15 (движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам) и ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортом лицу, заведомо не имеющему прав). До суда его также задержали за мелкое хулиганство.

Родителей младшего нарушителя привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Галина Шамберина