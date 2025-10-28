Работники переходят на наличность

Более четверти компаний платит зарплату наличными, а около трети — готовы организовать получение официальной зарплаты через кассу, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные опроса сервиса «Актион Бухгалтерия». Желание получать «живые» деньги сотрудники объясняют привычкой, опасениями утечки данных и атак мошенников, а также рисками блокировки карт. Тему продолжит Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Законодательство не ограничивает работодателя в праве выплачивать зарплату наличными. Работники озвучивают личные причины для перехода на такой формат оплаты труда, говорит налоговый консультант Надежда Нестерова. По ее словам, такой способ часто используется для попыток избежать обязательств по алиментам и судебным решениям, а также накопившимся штрафам и долгам перед банками: «Когда есть вопросы по незакрытым кредитам, обязательствам, деньги сразу автоматически списываются с карт. И многие сотрудники в данный момент обращают внимание своих работодателей, что их принципиальная позиция — получать зарплату наличными.

Для бизнеса это достаточно проблематичная история.

За их снятие банк берет комиссию. Есть ограничения, особенно если у вас большой зарплатный фонд, но, к сожалению, отказать сотруднику в получении оклада наличными мы не имеем права».

При этом каждая 20-я организация заявляет, что продолжает перечислять зарплаты на банковские карты независимо от желания работников получать расчет кэшем, следует из данных опроса сервиса «Актион Бухгалтерия». Для ценных сотрудников, которых сложно заменить, такие компании могут согласовать, например, безналичные выплаты через родственников, отметила руководитель компании «Мир трудовых отношений» Юлия Жижерина. Причины таких запросов обычно бухгалтерию не интересуют до момента получения исполнительного листа с судебным решением, заметила она: «Мне известно, что в некоторых компаниях служба безопасности на это смотрит, но это незаконно, речь идет о персональных данных. А если уже поступило письмо от ФССП, что необходимо удерживать определенную сумму, то мы обязаны это делать. И если это официальная зарплата, хоть она и выплачивается наличными, мы все равно удержим долг. В данном случае речь идет только о неофициальных выплатах. С них, конечно, работодатель уже ничего не удерживает, ничего не перечисляет. На самом деле, часто сотрудники используют этот способ, чтобы переводить средства третьему лицу: дочке, маме, папе. Роструд это позволяет. Ушли деньги другому лицу, и, соответственно, с должника тоже ничего не списалось».

По «антиотмывочному» 115-ФЗ компаниям, которые снимают со счетов исходящий оборот, могут их заблокировать. Решение вопроса потребует предоставления объемного пакета документов, подтверждающих такую необходимость. Риски привлечь внимание налоговой после разбирательства с банком очень высоки, говорят участники рынка. К тому же, государство проводит политику цифровизации, а наличные платежи идут в разрез с ее принципами, констатировал партнер Tax Compliance Андрей Соломяный:

«Бизнес разный. Где-то вообще исключены какие-либо поступления в кассу в виде наличных.

Ведь в таком случае организации нужно заказывать в банке определенную сумму, привозить ее в офис. Потом на остаток кассового дня должна быть какая-то минимальная сумма, чтобы не получить штраф. Чем больший объем платежей будет переходить в наличный расчет, тем больше внимания уделят налоговые органы этому процессу. Инспекторы могут интерпретировать это как обналичивание денежных средств. А там уже есть серьезные риски, вплоть и до уголовной ответственности».

В середине сентября Минфин сообщил о выплате первой в России зарплаты в цифровых рублях. Однако возможность проведения операций со счетом цифрового рубля должна появиться только с 1 января 2026 года. Предполагается, что первыми получателями зарплаты в такой форме могут стать бюджетники, пока исключительно при изъявлении желания работника.

Юлия Савина