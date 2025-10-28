Квартплата в Челябинске вырастет на 11%

Депутаты городской думы установили размер платы за содержание жилого помещения в Челябинске. С 1 декабря 2025 года она увеличится на 11%, или на 2-3 руб., сообщает пресс-служба думы.

Размер платы составит от 24,7 руб. до 33,1 руб. за кв. м в зависимости от условий: наличие лифта, мусоропровода, газового оборудования. Индексироваться показатель будет только для нанимателей государственного или муниципального фонда, собственников жилья, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или не определились с размером платы на общем собрании. Рост параметра соответствует среднегодовому увеличению потребительских цен на услуги ЖКХ на 2025 год.

Как отмечают в пресс-службе думы, максимальное значение платы, предлагаемой в Челябинске, является одним из минимальных среди городов-миллионников. Так, в Новосибирске показатель с 1 января 2025 года находится на уровне 35,1 руб., в Самаре с 1 июля — 33,2 руб., в Омске — 45,1 руб.

Виталина Ярховска