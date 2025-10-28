В Перми планируются работы по ликвидации крупной свалки

В Перми запланированы работы по рекультивации 11,16 га свалки в Оржоникидзевском районе, сообщает «Вкурсе.ру». Объем отходов IV и V классов опасности составляет 236 309 куб. м. Деятельность объекта приостановлена с 2022 года.

В первый этап рекультивации войдет создание проектной документации. Для этого будет проведено обследование и проектирование ликвидации. Необходимо будет также получить заключение государственной экологической экспертизы. Разработка проекта запланирована до 2027 года.

Для ликвидации и рекультивации свалки будет сформирован «саркофаг» — при помощи противофильтрационного экрана и противоэрозионного задернения массива. Все работы должны быть завершены до 2030-го года.