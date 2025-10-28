В Челябинскую область завезли 1,4 тыс. тонн овощей и фруктов из Центральной Азии

На прошедшей неделе через границу в Челябинскую область водители провезли около 1,4 тыс. т овощей и фруктов. Груз следовал из Киргизии, Казахстана и Таджикистана, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего через регион пытались проехать 74 автомобиля с 1,6 тыс. т продукции. При досмотре в десяти из них выявили нарушения. Автомобили следовали из Алматинской, Жамбылской и туркестанской областей Казахстана, а также из Худжанда и Согдийской области Таджикистана. Они перевозили 133,4 т плодов и овощей, в том числе 44 т лука, 20 т мандаринов и 38 т винограда. Продукцию планировали довезти до Новосибирска, Сургута, Красноярска, Екатеринбурга и Беларуси. Сотрудники Россельхознадзора выявили, что у груза не было маркировки, превышен вес, а перевозчики также не внесли все обязательные сведения в маркировку.

Водителей оштрафовали, а груз направили обратно в пункты отправления.