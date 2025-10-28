В мессенджере MAX заработал сервис «Платформа для партнеров»

Национальный мессенджер MAX открыл сервис «Платформу для партнеров», позволяющий российским компаниям интегрировать в него свои услуги: от продажи товаров и приема платежей — до бронирования путешествий и поддержки клиентов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Присоединиться к новому сервису могут компании, которые зарегистрированы в России и имеют свое приложение в RuStore. Они также должны пройти верификацию на Госуслугах или на сайте одного из аккредитованных банков. Как пояснили в краевом минсвязи, компании, присоединившиеся к «Платформе для партнеров» могут автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат-бота, запустить веб-сайт компании с помощью мини-приложения, где продажи можно осуществлять прямо в МАХ без перехода на внешние ресурсы. Также можно создать канал предприятия для публикации контента.

В будущем «Платформа для партнеров» будет доступна всем российским предпринимателям, включая самозанятых. Компании также смогут получать расширенную статистику поведения клиентов своих сервисов в МАХ.

Мессенджер Max разработки VK в тестовом режиме работает с 1 марта 2025 года. В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Max объединяет в себе возможности обмена сообщениями, цифровых госуслуг, платежей. С целью защиты данных на платформе используется электронная подпись и прочие способы идентификации. По данным на октябрь 2025 года, в мессенджере зарегистрировано более 40 млн пользователей, сообщила компания. Количество отправленных сообщений достигло 2 млрд, а звонков — 500 млн.