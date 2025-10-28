Рубль наметил курс

Центробанк резко снизил официальные курсы доллара и евро. Согласно данным регулятора, американская валюта подешевела до 79 руб., что на 2 руб. ниже предыдущего значения. Курс евро теперь находится на уровне 92 руб., курс также снижен на 2 руб. Курс юаня изменился незначительно (минус 24 коп.) и составляет 11 руб. за единицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Такие колебания российской валюты не вызывают опасений у участников торгов, заметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин: «Курс рубля в последние годы волатильный. Это связано с тем, что рынок у нас достаточно тонкий, и этот курс определяется относительно тех объемов, которые в общем-то могут качаться в ту или иную сторону. Видимо, сейчас пошло некое закрытие позиций. И второй момент — это сообщение об усилении валютного контроля, что тоже в общем-то было интерпретировано, на мой взгляд, абсолютно правильно как сигнал, что рубль может и дальше оставаться крепким и укрепляться. Поэтому движение немного нервозное, но уровни валют, в принципе, более или менее адекватны. Более того, мы видим, что у нас еще текущие операции остаются в профиците в условиях ограничения на движение капитала, и, наверное, рубль скорее должен укрепляться, чем слабеть. Если смотреть на график, у нас нацвалюта на 2 руб. в день "ходит" уже несколько месяцев. Это ненормально, но это особенность нынешнего момента».

В конце декабря 2024 года ЦБ сообщил, что будет устанавливать официальные курсы иностранных валют на основе данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Как отмечают аналитики, российский фондовый рынок продолжает испытывать давление на фоне монетарного фактора и кризиса в международной политике. Однако на волатильность рубля, скорее, влияют внутриэкономические параметры, считает директор аналитического департамента компании «ИК Регион» Валерий Вайсберг: «В целом вся информация у участников рынка на столе. Мы видим влияние факторов повышения НДС на потенциальный спрос, то есть импортеры стараются, скорее, оставлять запасы, чем пополнять их. Понятно, что есть эффект и от начала налогового периода. Вероятно, также есть эффект и от разговоров о новых, более жестких санкциях в отношении России. Наверное, этим можно объяснить более значительное, скажем так, удешевление недружественных валют по сравнению с юанем».

Между тем нефтяные котировки марки Brent чуть выросли и приблизились к отметке в $66 за баррель. Согласно фьючерсам на Чикагской товарной бирже, цены на золото упали ниже $4 тыс. за унцию. Как отмечают аналитики, инвесторы ожидают положительного исхода от встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее. Ожидается, что лидеры США и КНР встретятся там 30 октября.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак