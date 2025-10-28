Суд огласил приговор жительнице Саратова за незаконный оборот табачных изделий

В Саратове суд вынес приговор в отношении 37-летней местной жительницы по уголовному делу о незаконном обороте табачных изделий (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, в период до 15 октября 2024 года фигурантка приобрела, перевезла и хранила для дальнейшего сбыта свыше 29 тыс. немаркированных пачек сигарет на общую сумму более 5 млн руб. Она продала свыше 6 тыс. из них на более чем 1 млн руб.

По решению суда фигурантка получила два года лишения свободы условно. Ей назначен испытательный срок в 24 месяца.

Павел Фролов