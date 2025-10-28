В Челябинской области самые большие зарплаты предлагают стоматологам и директорам

В октябре в Челябинской области компании открыли более 2,2 тыс. вакансий с зарплатой 200 тыс. руб. и выше. Самыми высокооплачиваемыми стали должности стоматолога-терапевта (от 520 тыс. руб. в месяц), генерального директора (от 500 тыс. руб.) и специалиста по взрывным работам под землей пятого разряда (до 236,5 тыс. руб.), сообщает hh.ru.

На большую зарплату могут также рассчитывать водители-дальнобойщики категории Е (200-300 тыс. руб.), ведущие инженеры производственно-технического отдела, бетонщики или арматурщики, главные механики, главные технологи по металлообработке, начальники участка буровзрывных работ, машинисты экскаватора. Им готовы платить от 200 тыс. руб.

Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям (15% от всех вакансий с доходом 200 тыс. руб.), разнорабочим, электромонтажникам (7%). Менеджеры по продажам, которые раньше стабильно попадали в топ-3 высокооплачиваемых специалистов, сейчас переместились на четвертое место, на их долю приходится 6% «дорогих» вакансий в регионе.

Компании, где есть высокооплачиваемая работа, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (11%), «Металлургия, металлообработка» (8%). Подавляющая часть вакансий с зарплатой от 200 тыс. руб. предполагает вахтовую занятость (60%).

Виталина Ярховска