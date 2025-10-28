Суд в Москве счел незаконными объявления о сдаче жилья только для мусульман

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья только мусульманам. Об этом сообщает ТАСС.

Объявления публиковали в «тематическом Telegram-канале». Одно из них касалось сдачи однокомнатной квартиры у метро «Щелковская», другое — аренды дома в деревне Дроздово под Москвой. В обоих публикациях стояла пометка «сдается мусульманам». Сам канал был открыт, его название не приводится.

Эти объявления обнаружила прокуратура. Ведомство сочло предложения об аренде недвижимости только для мусульман «дискриминацией по религиозному признаку». Прокуратура направила административный иск с требованием заблокировать объявления и признать содержащуюся в них информацию запрещенной. Суд удовлетворил требования ведомства.

Сервис для размещения объявлений о недвижимости ЦИАН с февраля 2022 года ввел запрет на публикации, в которых указано, что жилье могут снять только люди с определенными гражданством, цветом кожи, национальностью или вероисповеданием. Некорректные объявления площадка обещала корректировать самостоятельно.