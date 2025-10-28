ФСБ: 19-летний житель Крыма планировал взорвать машину сотрудника МВД

ФСБ заявила о задержании жителя Симферополя по подозрению в подготовке теракта. По версии следствия, 19-летний житель Симферополя по заданию спецслужб Украины планировал покушение на высокопоставленного сотрудника МВД в Крыму.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что подозреваемый арендовал квартиру напротив дома потенциальной жертвы и вел наблюдение за его автомобилем. Позже юноша «посредством схрона получил от противника компоненты самодельного взрывного устройства». В заявлении российского ведомства сказано, что при обыске у подозреваемого нашли готовую к применению бомбу «осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 грамм». ФСБ считает, что подозреваемый собирался заложить взрывное устройство под днище автомобиля сотрудника МВД. После теракта он «планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы».

Уголовное дело в отношении арестованного гражданина РФ возбуждено по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).