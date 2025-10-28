В Казани задержали подозреваемого, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Казани задержали местного жителя, объявленного в федеральный розыск по подозрению в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

Инцидент произошел днем в одном из гипермаркетов на улице Адоратского. Патруль задержал подозреваемого 2001 года рождения у выхода из торгового зала. Посетитель пытался вынести рюкзак, не оплатив товар.

Проверка по базе данных показала, что он находится в федеральном розыске с июня текущего года по статье 158 УК РФ («Кража»). Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Анна Кайдалова