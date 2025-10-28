В Перми продается квартира по рекордно высокой цене

В Перми продается трехкомнатная квартира за 81,5 млн руб. Она расположена в ЖК «Москва» на ул. Пермской, 33. Об этом сообщается на сайте «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Площадь квартиры составляет 144,7 кв. м. Квадратный метр оценивают в 563,2 тыс. руб. Это самая высокая цена на вторичном рынке Перми. В августе эта же квартира продавалась за 70,5 млн руб. В конце октября цена выросла сразу на 11 млн руб.

Владелец недвижимости уточняет, что у него нет цели продать жилье быстро, поэтому торговаться он не намерен. Причина продажи тоже не уточняется.