В департаменте курганского правительства произошли кадровые изменения

В департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области сменились сотрудники на двух постах. Временно исполняющим обязанности директора подразделения стал Сергей Евко, а заместителем руководителя — Елена Федянина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сергей Евко ранее работал заместителем министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также директором департамента лесного хозяйства.

Елена Федянина до переназначения возглавляла департамент госрегулирования цен и тарифов Курганской области.