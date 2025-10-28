В Волгограде за бывший заводской санаторий просят 40 млн рублей

В Волгограде продают здание бывшего санатория «Bолгoградскогo зaвода тexничecкoгo углерода» (сажeвого зaвoда). Объект расположен в живописном местe у Волги в Красноармейском районе.

Продавец просит за бывший заводской санаторий 40 млн руб. По его словам, его можно восстановить или возвести на его месте новое здание.

Вместимость санатория — от 100 до 150 человек, площадь расположенного на земельном участке в 3 га здания — 2,5 тыс. кв. м. У строения есть своя котельная и газгольдер.

