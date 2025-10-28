Коммунисты за снятие инициативы о жилье по соцнайму на сессии Госсовета Удмуртии

Коммунисты предложили снять законодательную инициативу Госсовета Удмуртии о внесении в Госдуму законопроекта, позволяющему переселять неплательщиков по договору соцнайма в другое жилье, если их задолженность по платежам за помещения превышает совокупный размер взносов за шесть месяцев. Такие правки хотят внести в статьи 83 и 90 ЖК РФ. Снять вопрос с повестки 26-й сессии республиканского парламента сегодня, 28 октября, рекомендовал руководитель фракции КПРФ Владимир Бодров.

По словам коммуниста Бодрова, законопроект необходимо дорабатывать, поскольку существует риск лишить права на жилье семьи, в составе которых находятся недееспособные граждане и дети. «Кроме того, судебные издержки будут ложиться на органы местного самоуправления. Каковы эти расходы непонятно»,— добавил он. Он рассказал, что переселение несовершеннолетних из жилья в общежитие может неблагоприятно отразиться на условиях их жизни. Владимир Бодров призвал депутатов не выглядеть перед депутата Госдумы «некорректными».

«За» исключение 17-го вопроса из повестки проголосовали 28 депутатов, «Против» — 20, еще двое воздержались. Однако для принятия постановления Госсовета Удмуртии о внесении изменений в повестку необходимо большинство голосов общего числа народных избранников, а не только присутствующих (присутствует 52, всего — 60). Следовательно, для снятия вопроса требовался 31 голос, рассказал замруководителя аппарата Госсовета Удмуртии—начальник правового управления Николай Миронов. Законопроект оставили в повестке.

Повестка сессии была принята в оригинальной редакции. Вопрос будет рассмотрен в ходе заседания. Решение головной комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям — рассмотреть законопроект на сессии. Председатель комиссии Тимур Ягафаров отметил, что депутаты готовы «дорабатывать любую инициативу».

Сейчас нанимателя жилья по соцнайму могут выселить в том случае, если он не вносил плату шесть месяцев подряд. «Данная норма закона позволяет злостным неплательщикам не выполнять свои обязанности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и избегать ответственности в виде выселения из жилого помещения»,— говорится в пояснительной записке.

Из документа следует, что такая практика приводит к появлению у граждан многотысячных долгов, которые невозможно взыскать с жильцов, ведущих асоциальный образ жизни. При этом они продолжают пользоваться благоустроенными квартирами по договору соцнайма, не исполняя по нему обязательств. В целях защиты от необоснованного выселения предложено закрепить перечень уважительных причин, по которые выселение из жилья не допускается.