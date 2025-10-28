В Казахстане задержали иностранцев по делу о подготовке теракта в Алма-Ате

Комитет нацбезопасности Казахстана заявил о предотвращении теракта в Алма-Ате. По версии следствия, его готовили пятеро иностранных граждан.

«Все они арестованы, ведется следствие», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС). Гражданами какой страны являются подозреваемые, не уточняется. Детали о возможном теракте также не приводятся.

В комитете также сообщили, что в сентябре — октябре по подозрению в пропаганде терроризма были арестованы восемь граждан Казахстана. За тот же период за террористические и экстремистские преступления были осуждены шесть человек. Всего с начала года к ответственности за подобные преступления в Казахстане привлекли 89 человек, в том числе шестерых иностранцев.