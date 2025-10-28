Расходы бюджета Челябинска выросли на 144 млн рублей

Депутаты Челябинской городской думы внесли изменения в бюджет муниципалитета. Предусмотрено увеличение расходов на 144 млн руб. за счет налоговых и неналоговых доходов и дотаций, сообщает пресс-служба думы.

Значительную часть средств — более 64 млн руб. — направят на социальную поддержку населения, в том числе на субсидию, возмещающую расходы на проезд отдельных категорий граждан. Дополнительные средства также пойдут на развитие образования, сохранение и развитие культуры города и реализацию других муниципальных программ.

Виталина Ярховска