Роспотребнадзор нашел нарушения у 18 поставщиков продуктов в учреждения Удмуртии

Роспотребнадзор Удмуртии выявил нарушения у 18 поставщиков продуктов в школы, детские сады и оздоровительные учреждения республики. Как сообщает пресс-служба регионального управления, в совокупности они получили 23 предупреждения.

Всего специалисты Роспотребнадзора республики провели 965 профилактических визитов и 15 плановых выездных проверок. Среди основных выявленных нарушений: истекший срок реализации пищевой продукции, отсутствие маркировки и документации, несоответствие требованиям Таможенного союза и иные. Всего в образовательных учреждениях было снято с реализации 1345 кг продуктов, из них 525 кг овощей.

Кроме того, по согласованию с прокуратурой управление провело две внеплановые проверки, в результате которых на ООО «Регионоптсервис» был составлен протокол об административных нарушениях, в ООО «Экспо» направлено уведомление для его оформления. «Регионоптсервис» также был оштрафован судом на 100 тыс. руб. по статье об уклонении от контрольных мероприятий (19.33 КоАП РФ).