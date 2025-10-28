Китайская дилемма

Премьер Великобритании обсудил с Дональдом Трампом, как заставить Пекин отказаться от российской нефти. Об этом Кир Стармер рассказал в интервью агентству Bloomberg. Встреча лидеров США и Китая состоится 30 октября. И, помимо торговой сделки, стороны обсудят урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, пишут СМИ. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, сумеет ли Дональд Трамп убедить Си Цзиньпина оказать экономическое давление на Россию.

Главным событием этой недели может стать готовящийся американо-китайский саммит в Южной Корее. И дело не только в ожидаемой «большой сделке», которую анонсировал Вашингтон и которая должна положить конец торговой войне между двумя странами, дестабилизирующей мировую экономику. Для Москвы основная интрига состоит в том, сумеет ли Дональд Трамп убедить лидера КНР Си Цзиньпина присоединиться к экономическому давлению на Россию. Логика американской администрации проста и понятна, как всегда у Трампа. Возможно, даже слишком проста. Хозяин Белого дома хочет выбить из рук Кремля экономические козыри, лишить его возможности финансировать в прежнем объеме военные действия против Украины. А для этого надо уменьшить экспортные доходы РФ, львиную долю которых обеспечивает нефтяной сектор. Основной покупатель российской нефти — Китай. Если предположить, что под давлением Трампа он откажется от сотрудничества с Москвой в энергетической области, ситуация в отечественной экономике довольно быстро ухудшится. И Кремль тогда будет вынужден смягчить свою нынешнюю позицию по Украине, чрезмерно жесткую и негибкую, как считают в Вашингтоне. В чем уязвимость этой схемы? В том, что в ней не учитываются геополитические амбиции и расчеты самого Пекина.

В КНР привыкли мыслить глобально, на десятилетия вперед. И сиюминутная выгода от заключения сделки с Трампом едва ли заслонит в глазах председателя Си и его команды долгосрочные последствия возможного сворачивания энергетического сотрудничества с Москвой.

Проблема в том, что любое перемирие с Китаем для Трампа (да и для США в целом) может быть лишь временным. Вся стратегия нынешней администрации построена на противостоянии с ним, в котором там видят (и вполне обоснованно) главную угрозу американскому лидерству в мировой экономике и мировой политике. И даже если предположить, что в этот раз Вашингтон и Пекин сумеют заключить сделку, о которой говорит Трамп, и на какое-то время разойтись бортами, в обозримой перспективе столкновение неизбежно. И не важно, что станет поводом — Тайвань, Филиппины, Южно-Китайское море, торговые споры, тарифы или фентанил. Повод найдется всегда. И в случае конфронтации самым узким местом, ахиллесовой пятой Китая грозит стать его зависимость от энергетических поставок, основная часть которых идет морем из стран Персидского залива. А, учитывая господство в регионе американского флота, Белый дом имеет возможность где угодно по пути в КНР, в любом из проливов перехватывать нефтяные танкеры, фактически ввести против Пекина морскую блокаду.

Как выжить в таких условиях? Единственная возможность — иметь стратегический тыл на материке, надежную цепочку поставок по суше, на которую США при всем желании не смогут повлиять. И этот стратегический тыл республике как раз и обеспечивает Россия с ее нефтепроводами и газопроводами, в том числе строящимися. Альтернативный канал поставок позволит китайской экономике выстоять при любом, даже самом драматическом сценарии конфликта с США. Поэтому у Дональда Трампа мало шансов переманить КНР в свой лагерь по российскому вопросу. Максимум, чего он может добиться от председателя Си, — обтекаемого заявления в поддержку скорейшего завершения украинского конфликта с учетом законных интересов всех вовлеченных в него сторон.

Возможно, Китай объявит и о своей готовности присоединиться к миротворческим усилиям Америки и выступить в качестве еще одного посредника. Для Москвы это будет, скорее, хорошая новость.

Когда еще два с половиной года назад Пекин предлагал свой план урегулирования, в России с китайским спецпредставителем охотно общались, чего не скажешь о Киеве. Там такое посредничество как раз отвергали, а тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов даже нецензурно исказил имя совершавшего европейское турне дипломата Ли Хуэя. Но с тех пор многое изменилось, в том числе и обстановка на фронтах. Возможно, сегодня украинские власти будут настроены менее категорично и прислушаются к китайским рекомендациям.

