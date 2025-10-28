ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» не смогло оспорить обвинение УФАС в завышении цен на топливо

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» не смогло оспорить в судах предписание УФАС об изменении политики ценообразования на автомобильное топливо на АЗС и намерено исполнить требования антимонопольного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

В 2024 году УФАС признало ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» виновным в нарушении Закона о защите конкуренции и выдало предписание о необходимости устранить выявленные нарушения. Антимонопольный орган зафиксировал рост цен на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в период снижения биржевых цен на нефтепродукты. УФАС установило, что расходы компании на розничную продажу бензина АИ-92 и АИ-95 снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали.

Более года ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» пыталось оспорить решение и предписание Пермского УФАС в трех инстанциях. Арбитражный суд Пермского края, Семнадцатый апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа поддержали позицию антимонопольного органа, после чего компания сообщила о намерении исполнить предписание.

За нарушение закона о защите конкуренции ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» оштрафовано на 650 тыс. руб. В настоящее время постановление о привлечении к административной ответственности компания также оспаривает в суде.