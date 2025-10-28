Главному судебному приставу Прикамья присвоили генеральское звание

Начальнику главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю Александру Малюшкину присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 27 октября 2025 года.

Александр Малюшкин.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Александр Малюшкин начал работу в отделе судебных приставов управления Минюста РФ по Ивановской области в 2003 году. Проходил службу в должностях судебного пристава-исполнителя, начальника отдела, заместителя руководителя управления по Ивановской области, руководителя УФССП по Костромской области. В апреле 2018 года был назначен руководителем УФССП по Мурманской области. В июне 2024 года был назначен и.о. руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю, в декабре 2024 года утвержден в должности.