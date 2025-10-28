Принято решение о ликвидации компании для управления индустриальным парком в Перми

Акционерное общество «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков Пермского края» будет ликвидировано, о чем свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Решение об этом принял учредитель — краевой минпромторг.

АО было создано в 2020 году минпромторгом Пермского края. На его баланс внесли имущество бывшего автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» по ул. Энергетиков, 50, которое было безвозмездно передано мэрией в краевую собственность. Здесь планировалось создать индустриальный парк, однако в итоге актив было решено продать, его летом 2022 года на торгах за 275,2 млн руб. приобрел Юговской комбинат молочных продуктов. Компания планировала также в 2023 году создать индустриальный парк на базе бывшего завода «Бератон» в Березниках. Однако и от этого проекта было принято решение отказаться.