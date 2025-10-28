Саратовская область показала исторический максимум по валовому сбору сои

В Саратовской области валовый сбор сои сегодня составляет 153,1 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Глава ведомства Роман Ковальский отметил, что никогда ранее Саратовская область не достигала столь высокого показателя. Он уточнил, что прошлый рекорд фиксировался в предыдущем сельхозсезоне — 125,9 тыс. тонн.

По состоянию на сегодняшний день, 28 октября, аграриям Саратовской области удалось убрать 88% посевных площадей сои. В прошлом году на аналогичную дату средняя урожайность была меньше на 34%.

Павел Фролов