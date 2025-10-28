МВД: полученные до 2025 года автомобильные номера без триколора менять не нужно

Владельцы автомобилей не обязаны менять регистрационные знаки без изображения российского триколора, если номера на машину были получены до вступления в силу нового требования. Об этом «РИА Новости» заявили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что обязанность менять старые номера на новые, с изображением флага, «законодательством не предусмотрена».

С 2025 года вступили в силу изменения в ГОСТ, согласно которым обязательно наличие изображения триколора на автомобильных номерах со световозвращающим покрытием. В МВД подчеркнули, что сейчас регистрационные подразделения ГАИ выдают госзнаки в строгом соответствии с положениями нового стандарта.