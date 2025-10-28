Главврачом городской больницы Кунгура стал бывший руководитель пермской больницы №2

27 октября представили нового главврача городской больницы Кунгура — Сергея Вылегжанина. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вылегжанин

Сергей Вылегжанин



Господин Вылегжанин родился в Кунгуре в семье медиков. В 1999 году окончил Пермскую государственную медицинскую академию, прошел интернатуру в Кунгурской и в Ленской районных больницах. Был врачом-хирургом, в 2008 году был назначен главным врачом Ленской центральной больницы. Также работал в Уинской ЦРБ и был руководителем пермской больницы №2. В последние годы был главврачом частной больницы «Доктор Айболит», которую открыл совместно с одним из кунгурских предпринимателей.

Напомним, бывший главврач Кунгурской больницы Вадим Кириллов покинул свой пост 24 октября.