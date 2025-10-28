Ульяновская компания намерена добиваться банкротства «ОДК-Пермские моторы»

ООО «Интерстанкосервис» (Ульяновск) уведомило о намерении подать заявление о признании несостоятельным пермского производителя авиадвигателей АО «ОДК-ПМ». Эти данные содержатся в системе «СПАРК-Интерфакс». 17 октября этого года Арбитражный суд Пермского края выдал исполнительный лист о принудительном взыскании с АО 7,5 млн руб. основного долга и 805,9 тыс. руб. неустойки. Эту сумму «ОДК-ПМ» задолжало по договору подряда на капитальный ремонт оборудования.

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. По состоянию на текущий год общество является ответчиком по искам на общую сумму 1,28 млрд руб.