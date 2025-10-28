«СтройПанельКомплект» начал строить жилье во Фролах по проекту КРТ

Компания «СтройПанельКомплект» приступила к возведению жилого комплекса во Фролах по проекту комплексного развития территории (КРТ). Документацию на новый ЖК «Родные росы» опубликовали в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) этим летом. Как уточнили «Ъ-Прикамье» в СПК, разрешение на строительство группе выдано в отношении I, II и III кварталов комплекса. Помимо жилых домов, в состав ЖК «Родные росы» войдет детский сад на 280 мест. Выдачу разрешения на возведение этого социального объекта в «СтройПанельКомплекте» ожидают уже в ноябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Договор комплексного развития территории во Фролах был заключен в октябре 2023 года. В данный момент идет возведение первого дома по адресу ул. Академическая, 9. Площадь I квартала ЖК составляет 0,8 га, на этой территории будет возведено 8-этажное жилье на 308 квартир. Также проектом предусмотрено обустройство парковки на 157 машиномест, срок сдачи I квартала комплекса – III квартал 2027 года», - рассказали в компании.

Напомним, что «СтройПанельКомплект» выиграл торги на право КРТ во Фролах, проведенные краевым минимущества, в сентябре 2023 года. Площадь территории к освоению составляет 11,97 га. При начальной цене лота в 14,2 млн руб. застройщик предложил за участок 17,1 млн руб. Как сообщали в СПК при подписании договора КРТ, в течение семи лет на участке предприятие возведет средне- и многоэтажную жилую застройку площадью 116 тыс. кв. м. Также СПК за собственные средства построит там детский сад на 280 мест и обустроит улично-дорожную сеть.