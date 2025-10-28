Экс-начальник пермского Мостоотряда №123 не смог оспорить отказ ФНС в получении льготы

Арбитражный суд Пермского края отказал экс-начальнику пермского Мостоотряда №123 Александру Фельдману в признании незаконным решения ФНС №23, отказавшей бизнесмену в предоставлении налоговой льготы. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте электронного правосудия.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Фельдман

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ИП Александр Фельдман обратился в суд с заявлением к Межрайонной инспекции ФНС №23 по Пермскому краю о признании незаконным отказа в предоставлении налоговой льготы в отношении нежилого помещения на бульваре Гагарина, 36.

В обоснование требований господин Фельдман указывает, что подвал на бульваре Гагарина, 36, сдавался в аренду и использовался в предпринимательских целях. На помещение применяется упрощенная система налогообложения, в связи с чем он имеет право на получение льготы по налогу на имущество.

Александр Фельдман являлся собственником объекта недвижимого имущества на бульваре Гагарина, 36, который был разделен на два других объекта. Поскольку начальное помещение было включено в перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, и изменений в новом объекте не было, оно также подлежит налогообложению по кадастровой стоимости. Суд также принял во внимание, что подвал был передан предпринимателю А. Н. Оникиенко в аренду для организации работы склада-магазина. Это свидетельствует об использовании помещения в качестве торгового объекта и является поводом для исчисления налога на имущество, исходя из его кадастровой стоимости.

В итоге суд принял решение оставить без удовлетворения требования господина Фельдмана.

Александр Фельдман возглавлял «Мостоотряд №123» до 2006 года, пост директора покинул на фоне возбужденного в отношении него уголовного дела.