Количество уголовных дел в судах Среднего Урала снизилось на 10% с начала года

Число уголовных дел, которые поступили в суды Свердловской области, за девять месяцев снизилось на 10% относительно того же периода прошлого года, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Итоги работы судов за девять месяцев подвели в Свердловском областном суде: в совещании под руководством председателя облсуда Владимира Дмитриева приняли участие председатели районных и городских судов области. Согласно отчетам, в суды также поступило на 7% меньше гражданских дел, количество административных снизилось практически в два раза, а к мировым судьям поступило на 350 тыс. дел и материалов меньше, чем в прошлом году.

На заседании также обсудили результаты работы судов, в том числе – вопросы соблюдения разумных сроков рассмотрения дел, причины отмены и изменения судебных решений, принятых в судах первой инстанции за девять месяцев 2025 года, и ряд рабочих и организационных вопросов. Руководство суда призвало коллег активнее внедрять информационные технологии, строго соблюдать сроки рассмотрения дел и уделять внимание качеству судебных актов.

Ирина Пичурина