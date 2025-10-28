Нейросеть GigaChat получила для обучения тексты на удмуртском языке от «Рувики»

Интернет-энциклопедия «Рувики» передала данные для обучения нейросети GigaChat (Сбер) 20 языкам народов РФ, в их числе удмуртский, пишет «Лента.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На основе собранных волонтерами энциклопедических статей генеративный ИИ будет осваивать языки народов России, что позволит не только повысить качество генерации текстов на них, но и сохранить уникальное культурное наследие в цифровую эпоху»,— говорится в сообщении.

Помимо удмуртского, в числе языков находятся алтайский, башкирский, бурятский, вепсский, горномарийский, ингушский, коми, коми-пермяцкий, марийский, мокшанский, ливии-карельский, татарский, тувинский, калмыцкий, хакасский, чеченский, чувашский, эрзянский и якутский.

Сбер открыл доступ к GigaChat для всех в сентябре 2023 года. Она способна генерировать тексты, создавать и распознавать изображения, писать код, работать с файлами различных форматов и др. В марте 2024 года журнал Arabian Business отнес нейросеть к числу 10 лучших больших языковых моделей в мире (четвертое место). В марте 2025 года появился GigaChat 2.0.

Интернет-энциклопедия «Рувики» была анонсирована в мае 2023 году. Является аналогом «Википедии». На сайте портала указано, что на платформе размещено более 2,1 млн статей.