ESG-отчетность Группы ММК признана одной из лучших на конкурсе Мосбиржи
Группа ММК второй год подряд стала призером ежегодного конкурса годовых отчетов, организатором которого выступает Московская биржа. Экспертное жюри отметило высокое качество раскрытия информации о внедрении принципов устойчивого развития в бизнес-процессы и корпоративную политику ММК.
Конкурс, который проводится уже 28 лет, является одним из важнейших событий года в области корпоративного управления. В этом году конкурсные заявки подали 119 компаний из различных отраслей экономики. Оценка отчетов проводилась сначала экспертной группой, затем жюри. В их состав вошли представители профильных бизнес-ассоциаций, крупнейших консалтинговых компаний, банков, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств, а также ведущие финансовые аналитики. К финалу был составлен шорт-лист, из которого жюри выбрало от трех до пяти победителей в каждой номинации.
В категории «Лучшее раскрытие ESG-информации» в число номинантов вошли 10 компаний. В итоге были определены три лучших документа, в том числе отчет Группы ММК. Эти документы жюри посчитало наиболее качественными с точки зрения прозрачности, детальности и соответствия общепризнанным международным и российским стандартам, рекомендациям ЦБ и Минэкономразвития России.
В отчете Группы ММК подробно освещена деятельность компании по защите окружающей среды, реализации важных для общества социальных инициатив и программ поддержки сотрудников. Достоверность информации в отчете заверена независимой аудиторской проверкой. Высокий уровень ESG-отчетности, которая с 2020 года включена в интегрированный годовой отчет ММК, ежегодно получает признание международных и российских экспертов.
ПАО «ММК»
Реклама