На капремонт пензенской больницы № 6 направят 10,5 млн в 2025 году

На капремонт ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина» в Пензе в этом году выделят 10,5 млн руб. Там предстоит отремонтировать инженерные сети холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации и помещений элеваторных узлов.

Указанную сумму получит минздрав Пензенской области в соответствии с постановлением о перераспределении бюджетных средств от 24 октября 2025 года, подписанным председателем правительства региона Николаем Симоновым. В следующем году ожидается выделение 9,3 млн руб. Их потратят на капремонт защитного сооружения гражданской обороны, которое относится к ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко».

В 2026 году из бюджета Пензенской области должны направить 80 млн руб. на возведение здания морга в Кузнецке. Деньги пойдут также на разработку проектной документации.

Павел Фролов