На нужды Заинской ГРЭС выделят 44,4 млн рублей

На проведение ремонтных работ и поставку материалов для нужд филиала АО «Татэнерго» — Заинской ГРЭС выделят 44 млн руб. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

На текущий ремонт грузоподъемного оборудования, включая краны и крановые пути, направят 14,1 млн руб. В рамках контракта планируется провести ремонт подкрановых путей 1-й и 2-й очередей, а также козлового и мостового кранов. Завершить работы подрядчик должен до конца декабря 2026 года.

Еще 30,3 млн руб. предусмотрено на поставку стальных отводов и переходов труб для проведения подрядных ремонтных работ. Поставки оборудования запланированы с декабря 2025 года по июль 2026 года.

Заинская ГРЭС — электростанция Татарстана, работающая на природном газе и входящая в структуру акционерного общества «Татэнерго». Станция обеспечивает энергоснабжение промышленных предприятий и населения восточной части республики.

Анна Кайдалова