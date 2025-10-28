Конкурсный управляющий котельных Губахи требует привлечь топ-менеджмент к ответственности

Конкурсный управляющий ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» (ГЭКОМ) обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц компании. Данные об этом содержатся на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление было направлено в суд 24 октября текущего года. Конкурсный управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК), ООО «Расчетно-кассовый центр», генерального директора ООО «ГЭК» Алексея Колесника, учредителя ООО «ГЭКОМ» Максима Иванникова, бывших руководителей ООО «ГЭКОМ» Владимира Зимина и Вячеслава Петракова. С последних управляющий требует взыскать солидарно в пользу ООО «Губахинская энергоснабжающая компания» обязательства в размере 145,4 млн руб., возникших за период с 21 февраля по 22 декабря 2021 года. С Владимира Зимина, Вячеслава Петракова и Максима Иванникова он требует взыскать обязательства в размере 24,4 млн руб., возникших за период с 23 декабря 2021 года по 12 января 2022.

Напомним, в начале 2022 года «Газпром межрегионгаз Пермь» обратился в суд с заявлением о банкротстве коммунального оператора Губахи, но его оставили без рассмотрения. В том же году в суд с заявлением о банкротстве обратилась сама ГЭКОМ, а уже осенью организация была признана банкротом, в ее отношении было открыто конкурсное производство. В августе 2024 года конкурсный управляющий ООО «ГЭК» (ГЭКОМ) выставил на торги все имущество компании, большую часть которого составили блочно-модульные котельные. Этим летом котельные ГЭКОМ арендовал пермский филиал «Т Плюс».