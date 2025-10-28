Минкульт РФ выделил 100 млн на реставрацию земской больницы в Данилове

Министерство культуры Российской Федерации объявило поиск подрядчика на проведение реставрации бывшего здания земской больницы в городе Данилове Ярославской области. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Начальная цена контракта составляет 99,9 млн руб. Объект является памятником местного значения «Здание земской больницы с Александровской богадельней и домовой церковью во имя св. Александра Невского», 1867 г., 1889 г. Помимо реставрации подрядчик должен будет выполнить работы по приспособлению здания к современному использованию. Объект культурного наследия расположен по адресу улица Карла Маркса, 64.

Как следует из проекта контракта, в настоящее время здание использует Рыбинская епархия Русской православной церкви. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Ранее, как сообщало правительство региона, в здании велись противоаварийные и реставрационные работы, заказчиком которых также выступал Минкульт. Сдача заказчику работ по должа произойти не позднее 29 февраля 2028 года.

Антон Голицын