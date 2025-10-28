В Березниках несовершеннолетняя предстанет перед судом за убийство своего новорожденного ребенка

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней жительницы Березников, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 12 августа 2025 года девушка 2009 года рождения, находясь дома, родила ребенка женского пола. В дальнейшем она задушила новорожденную и сбросила тело с пятого этажа. Тело обнаружили прохожие и сообщили в правоохранительные органы.

В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.