Военнослужащему Третьей гвардейской бригады посмертно присвоено звание Героя РФ

Старший прапорщик Виталий Шаповалов из Третьей отдельной гвардейской бригады специального назначения посмертно удостоен звания Героя России. Указ подписал президент Владимир Путин 15 октября 2025 года. Об этом сообщил глава Тольятти Илья Сухих.

Виталий Шаповалов был известен как опытный снайпер и наставник, обладавший непререкаемым авторитетом. Участник двух Чеченских кампаний и военных действий в Сирии, он получил прозвище «Противотанковый Дед» за остановку наступления ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена) в Пальмире. В одном из боев в Сирии он уничтожил превосходящие силы противника, несмотря на ранение.

В мае 2025 года Виталий Шаповалов участвовал в обороне позиций сил ВС РФ в зоне СВО. За сутки он отразил три контратаки, уничтожил бронетехнику и беспилотники. Во время обстрела он был ранен, но эвакуировал двух подчиненных. В результате сброса мины с вражеского дрона он получил смертельные ранения, спасая сослуживцев.

Третья отдельная гвардейская бригада специального назначения дислоцируется в Тольятти. Она размещается в военном городке расформированного Тольяттинского военного технического института.

Георгий Портнов