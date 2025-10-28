В Туве пассажирский автобус перевернулся на трассе, 10 человек пострадали

На трассе в Республике Тыва 10 пассажиров пассажирского автобуса пострадали в ДТП. Авария произошла на 770 км автодороги Р-257 «Енисей» вечером 27 октября, сообщает ГУ МВД региона.

По данным полиции, водитель Toyota HiAce, выполнявший рейс Абакан — Кызыл, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

Среди пострадавших в аварии были пятимесячный ребенок, дети в возрасте шести и восьми лет, а также 16-летний подросток.

Александра Стрелкова