Петербуржцам пообещали облачность с прояснениями и небольшие дожди 28 октября

Во вторник, 28 октября, Санкт-Петербург будет оставаться под влиянием постепенно теряющего силу циклона с центром над Скандинавией. В таких условиях в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Северной столице составит +7…+9 градусов, в Ленинградской области — +5…+10 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 746 мм рт. ст., что заметно ниже нормы.

В среду, 29 октября, вечером пройдут небольшие дожди, ночью — +4…+6 градусов, днем — +7…+9 градусов.

Артемий Чулков