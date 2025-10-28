Воду в теплосетях Ижевска окрасят в зеленый для проверки на утечки и неплотности

Теплосети ТЭЦ-2 в Ижевске проверят на неплотности, утечки и незаконные подключения. Для этого в воду добавят краситель «Уранин-А», сообщили в администрации города.

«Цвет воды станет зеленым только в отопительных сетях, поэтому появление окрашенной воды в кранах горячего водоснабжения означает проблему в оборудовании центрального теплового пункта или бойлера в доме»,— говорится в сообщении.

В таком случае необходимо проинформировать обслуживающую организацию или городскую диспетчерскую службу.

Ввод красителя энергетики удмуртского филиала «Т Плюс» начали вчера, 27 октября. ТЭЦ-2 подает тепло в Устиновский, частично в Индустриальный, Октябрьский и Первомайский районы.