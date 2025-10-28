ММК в топе-10 рейтинга 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири

Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» снова вошла в топ-10 рейтинга 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири, составленном аналитическим центром медиахолдинга «Эксперт». Несмотря на макроэкономическую ситуацию, ММК как системообразующая компания обеспечивает потребности базовых отраслей промышленности в качественной и инновационной металлопродукции.

Итоги двадцатой волны исследования, в котором представлены практически все основные сферы экономики, опубликованы в журнале «Эксперт-Урал». Рейтинг охватывает 400 крупнейших компаний, работающих на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей, Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия. Ранжирование осуществляется, исходя из объема реализации продукции в 2024 году.

Группа ММК с выручкой 768,5 млрд руб. (консолидированная отчетность по РСБУ) в этом году заняла седьмое место, что является лучшим показателем для компаний, не относящихся к нефтегазовому сектору.

В исследовании отмечается продолжающееся давление на одну из базовых отраслей страны — черную металлургию. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и замедление в жилищном строительстве усилили эффект санкций, выразившийся в снижении экспорта. Тем не менее, в сложной экономической ситуации и в ожидании снижения ключевой ставки крупный бизнес находит возможности для инвестиций и роста.

«Сегодня ММК сфокусировался на развитии собственной региональной сети продаж и расширении присутствия Группы в регионах. Кроме того, мы занимаемся развитием мелкооптовых и розничных продаж, увеличением перерабатывающих мощностей в непосредственной близости к потребителю. Среди первоочередных задач — повышение эффективности производства продукции», — подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ММК» по коммерции Андрей Еремин.

