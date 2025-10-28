Жителя Ульяновска отправили на принудительные работы за нападение на полицейского

Заволжский районный суд Ульяновска вынес приговор местному жителю по делу о публичном оскорблении и угрозе насилия в отношении полицейского. Он признан виновным по ст. 319 и 318 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.

Инцидент произошел 13 июля 2025 года. 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения около дома на проспекте Ленинского Комсомола оскорбил инспектора полиции, находившегося в служебной форме. После этого фигурант дела попытался ударить силовика рукой по голове, но промахнулся.

Суд приговорил обвиняемого к 1,5 годам лишения свободы, но заменил наказание на принудительные работы на аналогичный срок. Из зарплаты осужденного будет удерживаться 10% в доход государства.

Георгий Портнов