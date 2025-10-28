В сельских школах Саратовской области с 2026 года вводится бесплатное питание

На территории всей Саратовской области, кроме городов, будет действовать бесплатное питание в школах и посещение детсадов. Меры поддержки распространяются на период с 1 января 2026 года, сообщил сегодня, 28 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на эти цели направят около 1 млрд руб. Указанная мера поддержки затронет всю территорию Саратовской области, за исключением 18 городов.

Спикер Госдумы указал на необходимость создания условий для лучшей жизни в сельской местности, ведь там доходы меньше, чем в городах. Ранее господин Володин принял решение о введении аналогичных мер поддержки для жителей сел и поселков Саратовской области.

Павел Фролов