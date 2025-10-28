Турпоток в Оренбуржье вырос более чем на четверть

В Оренбургской области за летний сезон 2025 года туристический поток увеличился на 28,2%. Он достиг 569 тыс. человек. Об этом сообщили местные власти.

Развитие туризма остается одним из приоритетов для региона. В 2026 году в рамках национального проекта планируется направить более 85 млн руб. на развитие туристической инфраструктуры Оренбургской области. Власти намерены запустить новые проекты и расширить географию событийного туризма.

Георгий Портнов