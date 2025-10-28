В Кургане арестован сотрудник транспортной компании по обвинению во взяточничестве

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении представителя Южно-Уральского филиала курганской транспортной компании. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Курганской области.

По данным следствия, в 2024-2025 годах в рамках договора на капитальный ремонт цеха локомотивного депо Курган должностное лицо приняло и оплатило работы, выполненные челябинской строительной компанией. Он достоверно знал, что при их проведении использовали стройматериалы, не соответствующие проектно-сметной документации. Взамен сотрудник организации получил денежное вознаграждение от представителя подрядчика. Общая сумма ущерба транспортной компании составила более 10 млн руб.

Незаконную деятельность выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Курганской области. При силовой поддержке регионального УФСБ России должностное лицо задержали. По месту его проживания и работы провели обыски, в ходе которых изъяли интересующую следствие документацию, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Кроме того, в отношении представителя челябинской компании возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Мужчина дал признательные показания.

Виталина Ярховска