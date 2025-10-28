Силы ПВО за ночь сбили 17 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 27 октября до 7:00 28 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотников самолетного типа над Калужской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, три БПЛА сбили над Брянской областью, один — над Московской областью.

На подлете к Москве сбили один дрон, информации о пострадавших нет. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Калужские власти ночную атаку пока никак не прокомментировали.